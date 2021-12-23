Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçta kurtardığı penaltıyla dikkat çeken Ersin Destanoğlu mücadelenin ardından verdiği demeçte, "Bugün ilk dakikalarda geriye düştük ama maçı çevirmesini bildik. Taraftarlarımızla sahaya bir karakter koyduk ve kazandık. Son dakikalar zordu, benim de 50. dakikadan itibaren ağrım vardı. Geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Altyapı vurgusu yapan Destanoğlu, "Beşiktaş taraftarının özkaynağına, bizim gibi altyapıdan çıkan oyunculara sahip çıkması çok önemli. Taraftarımız durmadan destekliyor. Rıdvan, ben, Serdar... Bugün Önder hocamızı da çağırdılar tribüne, Sergen hocamızı da çok seviyorlardı. Bizim için altyapıdan gelip oynamak çok önemli. Altyapıdaki birçok oyuncu 'Ben de oynayabilirim' diyecektir." dedi. (NTV SPOR)