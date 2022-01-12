UEFA resmi internet sitesinden, 2022 yılına damga vurabilecek 21 yaş ve altı oyuncuların listesini yayınladı.
Listeye Türkiye'den sadece Beşiktaş'ın milli genç eldiveni Ersan Destanoğlu girdi.
İşte o liste:
Karim Adeyemi (GER, 19 – Salzburg)
Amine Adli (FRA, 21 – Leverkusen)
Anouar Ait El Hadj (BEL, 19 – Anderlecht)
Ander Barrenetxea (ESP, 20 – Real Sociedad)
Stipe Biuk (CRO, 19 – Hajduk Split)
Erik Botheim (NOR, 21 – Krasnodar)
Aguibou Camara (GUI, 20 – Olympiacos)
Ersin Destanoğlu (TUR, 21 – Beşiktaş)
Hugo Ekitike (FRA, 19 – Reims)
Harvey Elliott (ENG, 19 – Liverpool) (HABERTÜRK)