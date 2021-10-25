Ersin Destanoğlu: Sanki tribünler yıkılacaktı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ersin, "Tarif edilmez bir duygu içerisindeyim. Çok zor bir maçtı bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra sanki tribünler yıkılacaktı. Öyle bir sevinç vardı." dedi.

"Son maçta duran toptan goller yedik" diyen genç eldiven, "Aslında analiz etmiştik ama dikkat dağınıklığı yaşadık. Tekrar analiz yaptık. Duran toplar, penaltılar analiz hocalarımızla çalıştık. Bugün daha sert savunma yaptık duran toplarda." şeklinde konuştu.

81. dakikada kurtardığı penaltı hakkında da konuşan Ersin, "Mostafa Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım." dedi.

"Milli Takım için inşallah, bekliyorum." diyen Ersin, "Davet geldiğinde de elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takıma da gidiyorum, zaman geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20, olur yani." ifadelerini kullandı. (NTV SPOR)