Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu’nun son dönemdeki performansı tek kelimeyle kusursuz. Siyah beyazlı eldiven, son 5 resmi maçta kalesine gelen 21 isabetli şutu da kurtarmayı başardı. Ligdeki Gaziantep, Karagümrük, Malatya, Antalya ve Türkiye Kupası’ndaki Göztepe maçında sadece 1 penaltı golü yiyen Ersin, penaltılardaki başarısıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki kaleci, son iki sezonda 6 karşılaşmada toplam 8 penaltı kurtarmayı başardı.

Beşiktaş, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Göztepe’yi penaltı atışları sonucunda 3-1 yenerken, maça damgasını vuran isim, kaleci Ersin Destanoğlu oldu. 0-0 biten normal süre ve uzatmalarda Göztepe’nin kaleyi bulan 7 şutunda gole izin vermeyen Ersin, seri penaltı atışlarında 2 penaltı kurtararak takımını çeyrek finale taşımayı başardı.

Herkesin takdirini kazandı

Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 21 yaşındaki kaleci, Göztepe maçıyla birlikte son 5 resmi karşılaşmada Beşiktaş’ın en başarılı oyuncusu olarak öne çıktı. Siyah beyazlı takım, bu müsabakalarda kalesinde toplam 21 isabetli şut görürken, Ersin Destanoğlu bunların hepsini kurtarmayı başardı. Genç file bekçisi bu süreçte sadece penaltıdan bir gol yedi.

Beşiktaş’ın kurtarıcısı oldu

Söz konusu maçlarda Beşiktaş, Gaziantep ve Vavacars Karagümrük’ü 1-0 yenerken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0, kupadaki Göztepe sınavında da normal süre ve uzatmalarda 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlıların 3 galibiyet, 2 beraberlik aldığı bu periyotta takımın kurtarıcısı olan Ersin, penaltı atışlarında da oldukça başarılı.

Son 2 sezonda 8 penaltı kurtardı

21 yaşındaki genç kaleci, son 1.5 yılda 8 penaltı kurtardı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemesindeki PAOK (1-3), Süper Lig’deki Kasımpaşa (0-1), bu sezon ligdeki Göztepe (2-1), Galatasaray (2-1) maçlarının normal sürelerinde 1’er, TFF Süper Kupa’daki Antalyaspor (5-3) ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe (3-1) karşılaşmalarının seri penaltılarında 2’şer kurtarış yaptı.

Başarıda antrenörlerinin payı büyü

Ersin, başarısında antrenörlerinin payının büyük olduğunu belirterek, “Beni yetiştiren Yunus Yücel ve A takımdaki antrenörüm Hakan Çalışkan’ın katkıları sayesinde buralara geldim. Daha gidecek çok yolum olduğunu da biliyorum, bu yüzden çok çalışmaya devam ediyorum” dedi. (HÜRRİYET)