Ersin Destanoğlu: İyi mücadele ederek kazandık

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu da maçın ardından konuştu.

Destanoğlu, "Benim adıma güzel geçti. lige de güzel başladım. Bu maç milli aradan önce önemliydi. Dersimize çalıştık. Bugün de iyi mücadele ederek kazandık." ifadelerini kullandı.

"Ailem her zaman benim arkamda. Her maçıma da gelmeye çalışıyorlar. Her şeyimi sıkıntımı onlarla paylaşıyorum. Taraftarımız da bizi her zaman destekliyorlar. Onların da zevk aldığını düşünüyorum. Milli aradan sonra daha iyi olacağız. Her şey daha güzel olacak." (NTV)