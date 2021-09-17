Ersin Destanoğlu İtalyanların 'Golden Boy' listesinde

Beşiktaş'ın başarılı genç kalecisi Ersin Destanoğlu, İtalyanların Golden Boy ödül listesinde ilk 60'da yer aldı. Ersin listedeki tek kaleci durumunda.

GÜNDEM 17.09.2021 - 19:37 17.09.2021 - 19:42 Kartal Bakışı
Ersin Destanoğlu İtalyanların 'Golden Boy' listesinde

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Tuttosport'un 40 kişilik Golden Boy Ödülü listesinden yer aldı.

Golden Boy listesinde yer alan tek kaleci olan Ersin Destanoğlu oldu. 

GOLDEN BOY TAM LİSTE

Karim-David Adeyemi - RB Salzburg, Rayan Ait-Nouri - Wolves
Ander Barrenetxea - Real Sociedad, Jude Bellingham - Borussia Dortmund
Stipe Biuk - Hajduk, Myron Boadu - Monaco
Jayden Braaf - Man City, Brian Brobbey - RB Leipzig
Armando Broja - Chelsea, Riccardo Calafiori - Rome
Edouard Camavinga - Real Madrid, Rayan Cherki - Lyon
Francisco Conceicao - Porto, Yusuf Demir - Barcelona
Ersin Destanoglu - Besiktas, Amad Traore Diallo - Manchester United
Jeremy Doku - Rennes, Sebastiano Esposito - Basel
Daniel Soares Fabio Silva - Wolves, Nicolo Fagioli - Juventus
Eric Garcia - Barcelona, Bryan Salvatierra Gil - Tottenham
Matias Ramos - Benfica, Ryan Gravenberch - Ajax
Mason Greenwood - Manchester United, Josko Gvardiol - RB Leipzig
Mohamed Ihattaren - PSV, Ilaix Moriba - RB Leipzig
Curtis Jones - Liverpool, Kaio Jorge - Juventus
Arnaud Kalimuendo - PSG, Odilon Kossounou - Club Brugge
Khvicha Kvaratskhelia - Rubin Kazan, Kang-In Lee - Valencia
Luis Henrique - Marseille, Noni Madueke - PSV
Marcos Paulo - Atletico Madrid, Gabriel Martinelli - Arsenal
Yunus Musah - Valencia, Jamal Musiala - Bayern Munich
Nuno Mendes - PSG, Pedro Pedri - Barcelona
Roberto Piccoli - Atalanta, Yeremi Pino - Villarreal
Fabio Ranocchia - Juventus, Reinier - Borussia Dortmund
Gio Reyna - Borussia Dortmund, Bryan Reynolds - Rome
Nicolo Rovella - Juventus, Bukayo Saka - Arsenal
William Saliba - Nice, Martin Satriano - Inter
Luke Thomas - Leicester City, Thiago Tomas - Sporting Lisbon
Jurrien Timber - Ajax, Konstantinos Tzolakis - Olympiakos
German Valera - Atletico Madrid, Florian Wirtz - Bayer Leverkusen
Nicola Zalewski - Roma, Joshua Zirkzee - Anderlecht

Ali Ece: Ersin tuttu, Pjanic yetmedi

Ali Ece: Ersin tuttu, Pjanic yetmedi

Golden Boy ödülü, 2003'ten beri her yıl İtalyan gazetesi Tuttusport tarafından Avrupa'da oynayan 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir futbolcuya veriliyor.

Seçilen oyuncuların çoğu Premier Lig, Serie A, Bundes Liga, Ligue 1 ve La Liga'dan seçilse de diğer liglerde oynayan ve gelecek vaat eden futbolculara da yer veriliyor.

Futbolseverler, Tuttosport'un sitesinde oy kullanabiliyor. Ayrıca Bild, L'equipe ve Marca'dan spor yazarları da oylarını kullanıyor.

Golden Boy Ödülü Kazananlar

Yıl    İsim    Ülke

2003    Rafael van der Vaart    Hollanda
2004    Wayne Rooney    İngiltere
2005    Lionel Messi    Arjantin
2006    Cesc Fabregas    İspanya
2007    Sergio Aguero    Arjantin
2008    Anderson    Brezilya
2009    Alexandre Pato    Brezilya
2010    Mario Balotelli    Italya
2011    Mario Gotze    Almanya
2012    Isco    İspanya
2013    Paul Pogba    Fransa
2014    Raheem Sterling    İngiltere
2015    Anthony Martial    Fransa
2016    Renato Sanches    Portekiz
2017    Kylian Mbappe    Fransa
2018    Matthijs de Ligt    Hollanda
2019    Joao Felix    Portekiz
2020    Erling Haaland    Norveç

#Ersin Destanoğlu #golden boy
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