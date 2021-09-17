Ersin Destanoğlu için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacaklar

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusuna Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Kartal'ın devre arasında pazarlık masasına oturacağı vurgulandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi için iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği vurgulandı.

Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında performansıyla alkış topladı. Alman basını karşılaşmanın ardından Ersin hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Genç file bekçisi 'Golden Boy' ödülü için finale kalan 40 futbolcu arasında yer aldı. Ersin Destanoğlu'nun bu listedeki tek kaleci olması gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda Ersin Destanoğlu başarılı bir performans sergiledi. Genç eldiven 35 maçın 13'ünde rakipleri tarafından geçilemedi.

SÜPER LİG'DE GOL YEMEDİ

Ersin Destanoğlu, 2021-2022 sezonuna formda başladı. Genç file bekçisi, Süper Lig'de yeni sezonda oynanan 4 maçta da kalede görev yaptı. Ersin bu karşılaşmalarda rakiplerine gol izni vermedi.

110 KAT DEĞERLENDİ

20 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 2018'de 50 bin euro civarı olarak gösteriliyordu. Ersin Destanoğlu, 3 yıl içerisinde piyasa değerini 5 milyon 500 bin euro civarına yükseltti.

Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası Ümit Milli Takım'a da çağırılan Ersin Destanoğlu, kaleyi devraldı. Genç file bekçisi kısa süre içerisinde takım içerisinde en fazla tercih edilen kaleci haline geldi. (TAKVİM)