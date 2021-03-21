Ersin Destanoğlu: Emin adımlarla devam edeceğiz

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden lider Beşiktaş, son dakikalarında yenilen golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, meslektaşı Altay Bayındır'ı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı'

''Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Kaybettiğimiz bir şey yok. Aynı şekilde oynayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.''

'Arkadaşlığımızı herkes görüyor...'

''Çok iyi top oynuyoruz. Arkadaşlığımızı herkes görüyor. Oynadığımız futbol bu ligin üstünde. Lideriz. Avantajlarımız var. Milli aradan sonra galibiyetlerle devam ederek yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz.''

(FANATİK)