Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersin'in açıklamaları şöyle;

İki maçtır benim için güzel gidiyor, iki maçtır da kazanıyoruz. 1-0 kazandık ama maçı daha rahat da kazanabilirdik. Son dakikalarda kendi kendimizi biraz baskı altına aldık. Taraftarımızın beklentisinin altında kaldık. Şu anda 3. sıraya yükselmişiz. Daha da ileriye çıkacak kapasiteye sahip bir takımız. Yeter ki mücadele verelim. 1 basamak, belki 2 basamak daha tırmanabiliriz. Bu ligde her şey olabilir. (FANATİK)