Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın eski antrenörü Sergen Yalçın'ın genç oyunculara verdiği desteğe dikkat çeken Ersin Destanoğlu, "Birçok insanın gözünde geçici olabilirdim. Sergen hocanın ben gençlerle oynayacağım demesinden sonra hepimiz elimizden geleni yaptık. Sergen hocaya ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizle durmadan iletişim halindeydiler ve iyi olmamızı istediler. Tecrübesiz bir gence 'Ben güveniyorum.' demek çok önemli. Hocamız bana bu güveni verdi." dedi.

"BAMBAŞKA BİR DUYGUYDU"

Bu sezon toplamda 8 maçta kalesini gole kapatan 21 yaşındaki oyuncu, kurtardığı penaltılarla ilgili şunları söyledi, "İyi bir analiz videosu veriyorlar. Penaltı takımları demoralize edebilir. Onu kurtarırsan, takımını itebilirsin. Her maçtan önce videoları izliyorum. Önce Paok, sonra Galatasaray maçında kurtardım. Süper Kupa'da da kurtamak nasip oldu. Bunlar çalıştıkça oluyor. Galatasaray maçındaki daha önemli olabilir. Bambaşka bir duyguydu."

Geliştirmesi gereken yönleriyle ilgili ise Ersin Destanoğlu, "Altyapıdayken iyi yönlerimizi sorduklarında ayağımı iyi kullandığımı ve yan toplarda iyi olduğumu söylerdim. Baskı altında olmak A takımda kötü oyun kurdurabiliyor ve hata yaptırabiliyor. Bir yan top alamıyorsun, üç tane alıyorsun. Alamadığın konuşuluyor. Beni geliştirecek eleştirilere her zaman açığım. Bunları sahaya yansıttığımda her şey benim için daha kolay olacak." dedi.

Avrupa'da oynamak istediğini belirten genç kaleci, hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi, "Altyapıdan beri Avrupa'ya gitme hayalim var. Doğru zamanda bunu gerçekleştirmek istiyorum. Ben de transfer haberlerini görüyorum. Beğendim ligler var ama şimdi bir şey söylersem yanlış anlaşılabilir. Şu anda Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. (NTV SPOR)