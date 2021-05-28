Erol Kaynar'dan sert tepki; 'Bu ne hazımsızlık bu ne cüret'

İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Galatasaray'a tepki gösterdi.

GÜNDEM 28.05.2021 - 17:01 28.05.2021 - 17:13 Kartal Bakışı
Erol Kaynar'dan sert tepki; 'Bu ne hazımsızlık bu ne cüret'

Hatayspor maçı iddialarına cevap veren Erol Kaynar şu sözleri kullandı;

Hani alkışlayacaktınız? Bu ne hazımsızlık bu ne cüret? Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiği tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmişken, bütün şampiyonluklarını şerefi ile oynayarak hakkı ile kazanan Beşiktaşımın aklı sıra üstüne atılmak istenen iftiraların kanun önünde hesabını sormak boynumuzun borcudur 

Sizden alkış da istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!"

Beşiktaş'tan çirkin habere tepki! 'Edep çizgisine davet ediyoruz'

Beşiktaş'tan çirkin habere tepki! 'Edep çizgisine davet ediyoruz'

#Erol Kaynar #Beşiktaş
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