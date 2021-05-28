Erol Kaynar'dan sert tepki; 'Bu ne hazımsızlık bu ne cüret'

Hatayspor maçı iddialarına cevap veren Erol Kaynar şu sözleri kullandı;

Hani alkışlayacaktınız? Bu ne hazımsızlık bu ne cüret? Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiği tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmişken, bütün şampiyonluklarını şerefi ile oynayarak hakkı ile kazanan Beşiktaşımın aklı sıra üstüne atılmak istenen iftiraların kanun önünde hesabını sormak boynumuzun borcudur

Sizden alkış da istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!"