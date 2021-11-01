Erol Bulut Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle sayılmayan golünü örnek verdi
Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında verilmeyen golünün bir benzeri Galatasaray-Gaziantep maçında yaşandı ancak ofsayt verilmedi. Erol Bulut maç sonunda bu konuya değindi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçta yedikleri ilk gol için Beşiktaş'ın ofsayt diye verilmeyen golünü örnek gösterdi..
Beşiktaş maçında gol verilmedi
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, yedikleri ilk golle ilgili soruya, "Türkiye'de bir standardı yakalayamadık. Dün Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugün de ofsayt olması gerekirdi." yanıtını verdi.
Hakem futbolcumu baskı altına aldı
Erol Bulut, ikinci yarının başında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı diyalogla ilgili soru üzerine, "Yaşar hocaya sormanız bence daha iyi olur. Maç başlarken futbolcuma yönelik 'Sarı kart, kırmızı kart yiyebilirsin.' şeklindeki cümlesi benim hoşuma gitmedi. Benim futbolcumun da hoşuma gitmedi. Futbolcumun o şekilde baskı altına alması doğru değil." ifadelerini kullandı. (CNN TÜRK)
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