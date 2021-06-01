Erman Özgür'den Salih Uçan yorumu! Beşiktaş'a faydalı olur mu?

Ligde dar kadrosuna rağmen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-beyazlıların birçok bölgeye transfer yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın transferde Salih Uçan ile anlaştığı, Mame Diouf'la da ilgilendiği iddia ediliyor. Tivibu Spor'da konuşan yazarımız Erman Özgür, Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı.

Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-beyazlıların birçok bölgeye transfer yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transferde Salih Uçan ile anlaştığı, Mame Diouf'la da ilgilendiği iddia ediliyor. Tivibu Spor'da konuşan yazarımız Erman Özgür, Beşiktaş'ın transfer gündemini yorumladı.

KALİTE KATABİLECEK BİR OYUNCU

Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Salih Uçan hakkında konuşan Erman Özgür, "Alanyaspor'un oynadığı oyunda çok önemli parçalardan biri oldu Salih Uçan. Bonservisi elinde ve Beşiktaş'a kalite katabilecek bir oyuncu.

Aynı zamanda Beşiktaş'ın da Ljajic, Oğuzhan ve Mensah'tan alamadığı performansı Salih Uçan'dan alabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynatma kozunu kullanmak lazım" dedi.

ABOUBAKAR DAHA DOĞRU OLUR

Beşiktaş ile transferde adı geçen Mame Diouf ile ilgili değerlendirme yapan Erman Özgür, "Anadolu kulüplerinde çok üst düzey iş yapmış oyuncuların içinde Diouf'un Beşiktaş için doğru transfer olacağını düşünmüyorum.

Hatayspor başka, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi hikayesi başka. Mandzukic ve Diouf'a verilecek parayla Aboubakar'ın tutulmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum" dedi. (FANATİK)