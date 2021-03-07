Erman Özgür: Zoru kolaya çevirdiler

Beşiktaş'ı Süper Lig'in en üst sıralarında tutan ayrıntılar daha maçın başından itibaren işlemeye başladı. Çabuk düşünen, topa sahip olan, sabırlı ve soğukkanlı görüntüsüne futbol aklını da ekleyerek oynayan Beşiktaş, Vida'nın harika defansif müdahalesi ile başlayan atakta Aboubakar'ın Ghezzal'ın asistinde bitirdiği gol ile oyunun da karşılığını almayı başardı. Ligin en iyi savunan takımlarından Gaziantep'in oyun tarzını değiştirmesini de bu erken golle başardı. İkinci yarı Gaziantep'in çok adamla gelme çabasına rağmen topu ayağında daha fazla tutan Beşiktaş rakibine skoru dengeleme şansı vermedi. 70'ten sonra ise Aboubakar'ın oyuna ağırlığını koyuşu ile de maçı kopardı. Aboubakar'ın 2. golü haricinde yine Aboubakar, Larin ve Atiba ile pozisyonlar bulmaya devam etti. 90. dakikada Dicko ile golü bulan Gaziantep son anlarda kaçırdığı gol ile puan alma şansını tepti. Sonuçta Beşiktaş kağıt üzerinde zor maçı sahada kolaya çevirirken, oynadığı güçlü oyunla da şampiyonluk yolunda aldığı her galibiyetle en güçlü favori olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Gecenin sorusu

Beşiktaş galibiyete rağmen neyi eksik yaptı? Öncelikle maçı koparabilecek kadar pozisyon bulmasına rağmen finalleri yapamaması son anlarda büyük sıkıntı yaratabilirdi.

Maçın starı

Aboubakar takımı için zor geçebilecek maçlarda sorunu çözen oyuncu olmaya devam ediyor. Ghezzal'ın asistindeki zamanlaması, Larin'in pasında yaptığı vuruşun netliği ile kendi değeri kadar arkadaşlarının da yaptığı işleri taçlandırması Aboubakar'ı Beşiktaş'ın en değerli oyuncusu yapıyor

Maçın olayı

Devre arası transfer döneminde güçlenen rakiplerine nazaran sadece Cenk Tosun'u alabilen, O'nu da kullanamayan Beşiktaş'ın ligin en iyi futbolunu oynaması bana göre gecenin olayıydı

Kısa mesaj

Mete Kalkavan bu kadar hakem tartışmasının içinde sessiz sakin, hatasız bir maç yönetti. (ERMAN ÖZGÜR / FANATİK)