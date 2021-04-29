Erman Özgür: Sergen Yalçın farkı

Beşiktaş, maçın ilk düdüğü ile birlikte müthiş bir istekle Rizespor kalesine gitti. Islak zeminde çok fazla şut denedi. Gökhan Akkan’ın direnişlerine rağmen sezonun çilingiri Ghezzal’ın nakış işler gibi getirdiği pozisyonda N’Koudou ile golü buldu. Top rakibine geçtiği anda savunma oyuncularının rakiplerine yakın oynamaları sayesinde kalesinde büyük tehlikeler yaşamazken hücumda aramaya devam etti. VAR’a takılan 2 gol iptal olsa da dominant oynadığı ilk yarı istediğini almış oldu. Yine de 2. yarıya istekli dönen taraf Beşiktaş oldu. Oyunun kontrolünü elinde tutmaya, gol için aramaya devam etti. Verilen 1-2 pozisyonda Welinton ve Ersin önemli müdahalelerle Rizespor’un direncini artırabilecek golü önlediler. Ağır zemine rağmen hem rakiplerinden fazla koştular, hem de daha etkili pas yaptılar.

Topu yerden kaldırmadılar

Santrforluğa ısınmaya başlayan Gökhan Töre ve maçın hatta sezonun yıldızı Ghezzal ile harika goller bularak oynadığı oyunun hakkı olan sonucu almayı başardı. İsmail’in attığı gol Rizespor adına sadece güzel bir hatıra olarak kaldı. Damjan Djokovic, son sözü söyledi. Welinton, Vida, Ghezzal, Josef ve Dorukhan maçın öne çıkanları oldular. Şampiyonluk yolunda sezon boyunca gösterdiği isteği, futbol aklı ile birleştirdiği Rize deplasmanını, bu performansla geçti. Sergen Yalçın’ın eksiklere rağmen topu yerden kaldırmadan oynattığı oyun, oyuncuların top gelmeden düşünme becerisi maçın kazanılmasındaki en önemli detaydı. (ERMAN ÖZGÜR - FANATİK)