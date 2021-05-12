Erman özgür: Çok kolay olmadığını düşünüyorum

Ligde Galatasaray ile eşit puanda yer alan Siyah-beyazlılar, ligin son haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan Erman Özgür, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısındaki performansını yorumladı.

Beşiktaş'ın ikici yarıda vites arttırdığını ancak devamında yorgunluğunda geldiğini ifade eden Erman Özgür, "Beşiktaş, Karagümrük'ün 10 kişi kalmasını değerlendiremedi. Beşiktaş'ın moral olarak toparlanıp Göztepe'den farklı bir galibiyet almasının çok kolay olmadığını düşünüyorum." dedi. (FANATİK)