Erkan Petekkaya'dan Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi nedeniyle Acun Ilıcalı'ya sert tepki! 'Yuh Olsun'

TV8'de yayınlanan müzik ödül töreninde ‘En İyi Çıkış’ ödülünün Kerimcan Durmaz'a verilmesi sonrasında Erkan Petekkaya'dan flaş tepki geldi. Erkan Petekkaya Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini oynuyor.

Erkan Petekkaya, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’ya ödül nedeniyle "Acun efendi yuh" şeklinde tepki gösterdi.

Erkan Petekkaya'dan Kerimcan Durmaz'a Ödül Verilmesine Tepki

Kerimcan Durmaz’ın bir uçaktaki müstehcen görüntüleri zamanında gündeme gelmiş ve insanların büyük tepkisini toplamıştı.

Bu olaya hatırlatma yapan Erkan Petekkaya, “Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh” şeklinde paylaşım yaptı.

Petekkaya, kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı’yı eleştirdiği paylaşımını sildi ve akabinde şu ifaderler yeni bir paylaşım yaptı. “Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın” dedi.

Erkan Petekkaya Kimdir?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğmuştur. 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine birçok dizi ve film ile devam etmektedir.