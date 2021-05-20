Erdal Torunoğulları'ndan Aboubakar, Ghezzal ve Sergen Yalçın sözleri

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluktan transfer çalışmalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

FOX TV’ Çalar Saat’e konuk olan Torunoğulları, Ghezzal, Aboubakar ve Sergen Yalçın’ın sözleşmesi konusunda konuştu. Torunoğulları oynadıkları iyi futbolu ezeli rakiplerinin de kanıksadığını ifade etti. İşte o açıklamalar…

“En büyük pay başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin”

Çifte şampiyonluk için mutlu olduklarını dile getiren Torunoğulları, başarıda en büyük payın başkan Ahmet Nur Çebi’ye ait olduğunu söyledi. Beşiktaşlı yönetici, “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk Beşiktaş’ın genlerinde var. En büyük pay sayın başkan Ahmet Nur Çebi’nindir. Sonra bizler geliriz” dedi.

“Avrupa maçlarına hazırlıksız yakalandık”

Erdal Torunoğulları kötü başlayan bir sezonu iyi bitirdiklerine dikkati çeken şu ifadeleri kullandı:

“Genelde zor durumlarda göreve geldik. Biz sezona kötü başladık ama finali muhteşem yaptık. Pandemi sebebiyle lige ara verildi. Lig başladı. Kamp yapmamız gereken dönemde kalan maçları oynadık. Kamp yapma şansı olmadı. Sonra Trabzonspor yerine biz Avrupa’ya gittik ve hazırlıksız yakalandık. Sonra lige de kötü başladık.”

“Transferde yüzde 60 başarının üstüne çıktık”

Siyah-beyazlı yönetici transferde başarılı olduklarını anlattı. Torunoğulları, “Sayın başkanımız, yönetimimiz ve hocanın bilgi ve becerisi, “Bu süreç geçecek” dedi. Daha sonra transfer çalışmalarına başladık. Transferde yüzde 60’ı yakalamak başarıdır. Biz ise daha yüksek bir oran yakaladık. Başarılı olduk” diye konuştu.

“Fazla para iyi değildir”

Fenerbahçe’nin ciddi yatırım yapmasına karşın şampiyon olamadığının hatırlatılması üzerine Beşiktaş yöneticisi, “Çok para iyi değildir. Bazen parasızlık iyidir. Dengeli harcıyorsun. Rachid Ghezzal hocamızın isteği üzerine yapıldı. Rosier de yönetimin istediği transferlerden biridir. Abartıya kaçmadık. Lisans almak için dikkatli olduk. Gelen gelir, gelmeyen gelir dedik. Rakiplerimizin işlerine, transferlerine yorum yapmak istemiyorum” yanıtını verdi.

“Uyanmamız ve önümüze bakmamız gerek”

Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Torunoğulları, “Başkan olacak mısınız?” diye bana sorulduğunda, “Olmayacağım. Ahmet Nur Çebi’ye destek olacağım” demiştim. Sayın başkan çok emek verdi. Bu yönetimi de başkanımız oluşturdu. Hepimiz de üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Umarım üstümüze düşeni yapmışızdır. Ama şimdi uyanmamız gerek. Önümüzdeki sezona bakmamız ve çalışmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Rakiplerimiz de kabullendi”

Öte yandan Erdal Torunoğulları, rakiplere de oynadıkları futbol üzerinden göndermelere devam etti. Siyah-beyazlı yönetici, “Oynadığımız futbol gerçekten çok iyiydi. Geçmiş sezon da güzel tatlar bıraktık. Rakiplerimiz de bunu kabullendi. Bunun için mutluyuz” dedi.

“Fenerbahçe şampiyon olabilirdi”

Ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynadığı maçın kritik olduğuna dikkati çeken Beşiktaş yöneticisi teknik direktör Yalçın’ı da överken, “Sergen Yalçın’ın müthiş bir kariyeri var. Özgüveni de çok yüksek. Lig çok garip bir lig. Bir takım bay geçiyor bazen puan hesabı bile yapamıyorsun. Sivas maçı öyle bitmeseydi belki Fenerbahçe şampiyon olurdu. Ama biz hak ettik. Son haftalarda çok sakat oyuncumuz vardı. Oyuncularımızdan çok yüksek verim aldık” ifadesini kullandı.

“Alt ligler konusunda TFF üzdü”

Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginliklerin gelecek sezon olmaması temennisinde bulunan Torunoğulları sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bazen yarış esnasında sinirler gergin olabilir. TFF de kendi işini yapmaya çalıştı. Üzerine düşeni bence yaptı. Tabii ki herkes mutlu olmadı sonuçlardan. Futbolun adaleti vardı. Oynadığımız top ortadaydı. İnşallah gerginlikler seneye olmaz. TFF, alt ligler konusunda üzdü. Bir yaş grubu boşu boşuna harcandı. Genç oyuncular oynayarak zinde kalır.”

“Taraftar takımın can suyudur”

Koronavirüsün negatif etkilerini yaşadıklarını söyleyen Torunoğulları, “Pandemi sebebiyle yüzde 40-50 oranında gelirler düştü. Seyircimiz gelemedi kutlamalara. Bunun bir hazzı da olmadı. İnşallah hayat normale döner. Futbolda taraftar takımın can suyudur” dedi.

“Ghezzal inşallah kalır, Aboubakar için raporu bekliyoruz”

Takımdaki bazı futbolcuların durumu da siyah-beyazlı yöneticiye soruldu. Erdal Torunoğulları, “Ghezzal inşallah kalır. Yarından itibaren görüşmeler başlar. Aboubakar için de sağlık raporunu bekliyoruz. Onunla da görüşeceğiz. Cuma gününden sonra gelişmeler olabilir. Futbolda sürprizler olmalı. Aynı takımla devam etmek insanları sıkabilir. Giden de gelen de olacak” diye konuştu.

Sergen Yalçın ile imzalar ne zaman atılacak?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın geleceğiyle ilgili olarak, “Sergen Hocamız takımın başında kalsın istiyoruz. Sözleşme konusu beni aşar. Başkan ile görüşecek” diyen Erdal Torunoğulları, 19 Mayıs’a denk gelen şampiyonluk için gururlu olduklarını ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. (AJANSSPOR)