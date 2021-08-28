Erdal Torunoğulları İngiliz kulübü ile görüştü! Halil Dervişoğlu sürprizi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasından sonra yönetici Emre Kocadağ bir ya da iki oyuncu transferi yapabileceklerini söylerken, stoper ve orta saha dışında sürpriz bir Halil Dervişoğlu hamlesi geldi.

Yönetici Erdal Torunoğulları daha önce Londra'ya gidip görüştüğü Brentford yöneticileriyle bir kez daha temas kurdu ve "Halil'in Brentford'da kulübede kalması yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynaması herkes için bir kazanç olacaktır" diyerek kulübünü ikna etmeye çalıştı.

Halil'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili 1-2 içinde sürpriz gelişmelerin yaşanmasını beklendiği öğrenildi. (FOTOMAÇ)