Barbaroslar dizisi her bölümüyle diziseverlerin gönüllerinde taht kurmaya devam ediyor. Barbaroslar son bölümde Oruç Reis'in öldüğü görülüyor. Dizinin sıkı takipçileri Oruç Reis'in öldüğü sahneler sonrası Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu, Engin Altan Düzyatan neden diziden ayrıldı sorularını araştırmaya başladı.

Barbaroslar Oruç Reis öldü mü?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Oruç Reis, ekrana gelen 16. bölümde yaralandı. Son bölümü izleyenler, 'Oruç Reis öldü mü, Engin Altan diziden ayrılıyor mu?' sorularına cevap aramaya başladı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Peki, Oruç Reis öldü mü? Tarihte Oruç reis nasıl ölmüştür? Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

Engin Altan Düzyatan diziden ayrılıyor mu?

Engin Altan Düzyatan neden diziden ayrıldı sorusuna yanıt olacak neden leri şöyle sıralayabiliriz. TRT 1'de Es Film tarafından yapımcılığı üstenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil oynuyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın kaleme aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda yaşanan aksaklıklara bir yenisi daha eklendi.

Engin Altan Düzyatan neden ayrıldı. Dizide Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Düzyatan'ın koornavirüse yakalanmasının ardından, setten iki oyuncudan daha üzücü haber geldi.

İkinci kez test yaptıran Düzyatan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, kendisiyle temasa geçenleri uyardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Düzyatan’ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli’nin de koronaya yakalandığı öğrenildi.

Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Özetlemek gerekirse; Engin Altan Düzyatan, çekimlerin devam ettiği esnada virüse yakalandı. Bu nedenle bazı sahnelerde olmayacak.