Enes Cinemre transferinde Sergen Yalçın faktörü

Transferin şampiyonu Beşiktaş, geleceğin 10 numarasını da kadrosuna kattı. Futbol camiasında büyük bir yetenek olarak gösterilen 2007 doğumlu Enes Cinemre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da devreye girmesiyle birlikte Siyah-Beyazlı takıma imza attı.

Gölcük Karadeniz Kulübü'nün Başkanı ve Enes'in babası Murat Cinemre, oğlunun Beşiktaş'a transferinin perde arkasını anlattı:

"Altınordu Başkanı Mehmet bey ile abi kardeş gibiyiz. Enes, Altınordu'nun yurt içi ve yurt dışı kamplarına gitti. Ancak annesi oraya gitmesini hiç istemedi. Mehmet başkanla görüşerek Enes'i geri aldık. Son dönemde beni herkes çok aradı. Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere Türkiye'de bütün kulüpler, Enes ile yakından ilgilendi. Çok baskı yaptılar 'çıkar elinden' diye. Ben de böyle bir karar verdim. Ciddi şekilde Trabzon ile Beşiktaş arasında kaldım.

TAM İKİ SAAT GÖRÜŞME YAPTI

Enes'i sadece Sergen Yalçın değil Beşiktaş'ın bütün Akademi ve A takım scoutları izledi. Yöneticileri ve başkanı da izledi. Beşiktaş izleme ekibi şefi scout Caner Kaya yıllarca Enes'i istedi ve kulübe transferi için raporunu sundu. Caner Kaya ve Halim Okta hocalarım bir ay önce tekrar Altyapı Direktörü Mehmet Ekşi hocamıza sunum yaptılar, o da izledi. Mehmet Ekşi ve Sergen Hocamızın da işin içine girmesi bizi Beşiktaş'a itti. Sergen Hoca, Enes ile çok ilgilendi. Enes ile tam 2 saatlik bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Sergen Hoca, Enes'e zaman zaman A takımla antrenmanlara alacağını ve 2 sene içerisinde kendisini A takıma çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 5 senelik bir sözleşme yaptık. Sözleşme seneye profesyonel olacak şekilde yapıldı. Bu sene yaşı tutmadığı için profesyonel olamıyor. Enes, Nevzat Demir'de A takım tesislerinde kalacak. A takımın kondisyoneri, hocaları Enes ile ilgilenecek. Enes, proje oyuncusu olacak.

"ONU 15 YAŞINA KADAR GİZLEDİM"

Ben 15 yaşına kadar Enes'i gizlemeye çalıştım. Çünkü Enes 9 yaşından beri gittiği her turnuvada fark ediliyordu. Kendisi 2007 doğumlu ama 2005 doğumlularla oynadı. Kaleyi cepheden gördüğü zaman inanılmaz etkili. Kimse ile kıyaslamam. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Hem güçlü hem de teknik. Bizim hocamız, eski futbolculardan Engin Öztonga. Sergen Hoca ile beraber Eskişehir de oynadılar. Onun da Enes'in Sergen Yalçın'a emanet edilmesi gerektiği konusunda fikri bu transferde etkili rol oynadı." (AKŞAM)