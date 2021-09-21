En zorlu hafta!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen sahadan 3-2’lik zaferle ayrılan Beşiktaş, bugün evinde Adana Demirspor ve cuma akşamı İzmir’de Altay’la oynayacağı maçları da kazanarak, yoluna devam etmek istiyor.

Sevilen Teknik patron Sergen Yalçın, bu zorlu virajı kayıpsız geçmenin yollarını arıyor.

Adana Demirspor ve Altay’la oynayacakları karşılaşmalara büyük önem veren siyah-beyazlı hocanın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında bazı konuların altını çizdiği aktarıldı.

Oldukça güç bir maç trafiği içinde olduklarını ifade eden Sergen Yalçın’ın,

“Borussia Dortmund maçından sadece üç gün sonra Antalya’ya karşı üstelik deplasmanda oynamak hiç kolay değildi. İkinci yarıdaki coşkumuzla ve mücadelemizle maçı çevirdik ancak iki sakat daha verdik.

Adana Demir ve Altay maçları da kesinlikle kolay olmayacak. Sezon başından bu yana en zorlu haftayı yaşıyoruz” diye konuştuğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın teknik patronu, Antalyaspor karşısında elde edilen galibiyetin psikolojik anlamda kendilerine büyük moral ve güç katacağının da altını çizdi.

Deneyimli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

“Antalyaspor maçındaki geri dönüş takım için her anlamda çok değerli oldu. Hem üç puan hem de büyük moral kazandık.

Bu sonucun Adana Demir ve Altay maçlarına olumlu yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Bu iki müsabakayı kayıpsız geçersek, Ajax maçı öncesi moral motivasyonumuz daha da yükselir. Dilerim her şey düşündüğümüz gibi gerçekleşir.”

(MİLLİYET)