Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe eşleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ’ın eşleşme sonrası yaptığı açıklamalar;

3 kupanın sahibi olarak buraya geldik

“Türkiye Kupası bizim için her zaman önemli bir hedef oldu. Bu sene de öyle. 3 kupanın sahibi olarak buraya geldik. İnşallah bu sene de bu kupalardan birkaç tanesini müzemize götürmek istiyoruz. Göztepe iyi bir kulüp, evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. Her sonuca açık. İnşallah kazanan biz oluruz. Bu kupayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum”

Önemli olan VAR’ın olup olmaması değil, nasıl uygulandığı

“VAR, ligde uygulanıyor etkisi çok olmuyor, İnşallah burada etkisi olur. Önemli olan VAR’ın olup olmaması değil, nasıl uygulandığı. Doğru kişiler tarafından yorumlanıp yorumlanmadığı… İnşallah adil bir maç olur. Hakem hatalarının maçlara etki etmediği bir turnuva olur.”

Çok büyük efor sarf edeceğiz

“Ligde de yukarılara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki maçları kazanmak için çok büyük efor sarf edeceğiz. Kupa bu noktada da önemli. Kupayı almak için elimizden gelene yapacağız.”