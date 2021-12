Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 2010/11 sezonunda Süper Kupa'nın oynanmadığını, şike soruşturmasında çıkan beraat kararının ardından Beşiktaş ile Süper Kupa Finali oynamak için TFF'ye başvurduğunu açıkladı.

TFF'ye yapılan bu talebin ardından Beşiktaş cephesinden cevap geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, Radyospor'un Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

İnşallah 2022'ye kupa ile başlarız

2021 yılını galibiyetli noktalayan Beşiktaş'ta Emre Kocadağ, "Galibiyet ile kapatıyoruz. 2021'de hem erkek futbol takımı iki kupa, kadın futbol takımı bir kupa ile kapadı. 2022'ye Süper Kupa Finali ile başlıyoruz. İnşallah 2022'ye kupa ile başlarız." dedi.

Hedeflediğimiz yerde değiliz

Sezon geneli itibariyle hedefledikleri yerde olmadıklarını belirten Kocadağ, "Olduğumuz her alanda kupayı hedefleyerek yola çıkıyoruz. Bu sezon başı itibariyle çok büyük yatırımlarla, aslında çok ciddi paralar harcamadık ama iyi bir kadroyla yola çıktık. Geldiğimiz noktada hedeflediğimiz yerde değiliz. Ama hem ligde devam eden bir yol var. Bizim için daha uzun bir dönem var. Lig uzun, ne olacağı belli olmaz orada ama Türkiye Kupası tabiki çok büyük bir hedeftir bizim için ve önümüzde Süper Kupa Finali var. Bu sezonu da 2 kupa ile kapatma ihtimali olan bir durumdayız şu an. İkisi de bizim için çok ciddi hedef. İşin ucunda kupa varsa Beşiktaş o kupa için mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali talebine yanıt

Fenerbahçe'nin 2010/11 sezonuna ait oynanmayan Süper Kupa Finali talebiyle ilgili açıklama yapan Asbaşkan, "Biz hiçbir final müsabakasından geri durmayız. Federasyon bir karar alır, Süper Kupa'nın oynanmasıyla alakalı uygun bir tarih belirleyip, kupanın oynanması gerektiğini belirtirse, biz oynamak isteriz. Tabi şartlar ne olacak, hangi tarihte olacak, bunu Federasyonun alacağı karar belirleyecek. Bize oynamayla ilgili bir idare konulursa, Beşiktaş bunu reddedecek bir pozisyonda değil. Tabiki sahaya çıkıp, o kuapayı almak için mücadele eder." şeklinde konuştu.

Önder Karaveli ile devam edilecek mi?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasından sonra teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Önder Karaveli getirildi. Emre Kocadağ, Karaveli'nin performansının, Beşiktaş yönetimi için ne ifade ettiğini ve çalıştırıcı ile devam edilip, edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla alakalı konuşan Kocadağ, "Önder Hoca, bizim çok önceden beri tanıdığımız, bildiğimiz ve potansiyeline güvendiğimiz bir hoca. Zaten Beşiktaş'ta o pozisyona bizim dönemimizde geldi. Teknik Direktör noktasında, şu anda Önder Hoca, görevini çok layıkıyla yapıyor. Şu an itibariyle Önder Hoca ile devam ediyoruz. Ama gelecek sezonla alakalı planlama noktasında, hala görüşmeler yapıyoruz. Kafamızda bazı fikirler var. Önder Hoca hangi seviyede olacak, başka bir hoca olacak mı, olmayacak mı, şu an için görerek gitmek istyoruz. Acele etmiyoruz. çünkü gerçekten şu an yerini dolduran, Beşiktaş'ı iyi temsil eden, oyuncu gurubuyla iyi diyalog kuran, iyi futbol oynatmaya çalışan bir hoca var." dedi.

Çok fazla oyuncu ile yolları ayıracağız

Yeni sezon planlamasından bahseden Emre Kocadağ, "Gelecek sezonla ilgili ilk defa planlama yapabilecek bir fırsatı elimize aldık. Çünkü sene sonu itibariyle çok fazla oyuncu ile yolları ayıracağız. Sözleşmesel anlamda elimizde böyle bir fırsat var. Yenilenme anlamında çok ciddi bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önder Hoca da o projenin zaten bir parçasıydı. Bugün itibariyle geldiği noktada da hala bir parçası." ifadelerini kullandı.

Yerli mi? Yabancı mı?

Yeni sezonda nasıl bir teknik direktörle çalışmak istediklerini belirten Kocadağ, "Bu işin yerlisi-yabancısı, genci-yaşlısı olduğunu savunan biri değilim. Biz iyi hoca, iyi futbolcu üzerinden gidiyoruz. Bizim yapmakistediklerimize uyacak bir hoca olacak." diyerek, önemli olanın, Beşiktaş'a uygun bir teknik adam seçmek olduğunu vurguladı.

Fırsat transferi olursa gerçekleşebilir

Takıma transfer yapmayacaklarını söyleyen Kocadağ, "Şuan için transfer noktasında çok fazla isim geleceğini sanmıyorum gündeme. Çok geniş bir kadromuz var. Biz sayıyı azaltma noktasında bazı hamleler yapıyoruz. Gelecekle iligili fırsat transferi olursa gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

Batshuayi'den verim alınabildi mi?

Sezon başında golcü takviyesi olarak takıma kazandırılan Michy Batshuayi konsunda konuşan Kocadağ, "Batshuayi iyi bir oyuncu. Şu an için çok fazla beklediğimizi aldık dersem doğru olmaz. Ama çok çalışıyor, kendini geliştiriyor. Daha iyi olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kevin N'Koudou gönderilecek mi?

Geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'ta birçok maçı kaçıran Kévin N'Koudou hakkında gönderilmesi yönünde çıkan haberleri değerlendiren Emre Kocadağ, konuyla ilgili, "Şu an sakatlığı var, Fransa'da. Mart ayı gibi sahaya dönmesini bekliyoruz. Şu an için öyle bir durum yok." dedi. (AJANSSPOR)