Emre Kocadağ'dan Sporting ve Galatasaray maçı açıklaması

Başakşehir deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş bu sezon 9 haftada 10 puan kaybetti.

Söcü'den Ali Aydın'ın haberine göre, Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ bu sonuca rağmen morallerini bozmayacaklarını açıkladı. Kocadağ, “Karalar bağlayacak değiliz. Önümüzde önce Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ardından Süper Lig'de derbide Galatasaray ile oynayacağız. Bu iki maça odaklanıp iyi sonuçla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum” dedi.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “Geçen sezon da bu tür yol kazaları yaşadık. Ancak şampiyonluğa ulaştık. Yönetim olarak hem teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a hem de oyuncularımıza güvenimiz tam. Birçok oyuncumuzun sakatlandığını da göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla geçen sezonki başarımızı tekrarlayıp Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar alarak taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ATİBA’DAN KÖTÜ HABER

Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısının başında oyundan çıkan Atiba Hutcihnson'ın sakatlandığı açıklandı. Deneyimli Kanadalı'nın çekilen MR sonucunda, uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi. 39 yaşındaki futbolcu, N'Koudou ve Mehmet Topal'la birlikte Sporting Lizbon maçında forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün antrenmana çıkan Kenan Karaman'ın ise salı günkü karşılaşmaya hazır olması bekleniyor. (SÖZCÜ)