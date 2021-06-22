Emre Kocadağ'dan sıcağı sıcağına Sergen Yalçın açıklaması ve transfer bilgisi

Emre Kocadağ, TRT SPOR canlı yayınında Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeler ve sağlanan anlaşma üzerine açıklamalarda bulundu.

Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sürecin uzaması yanlış anlaşılmamalı"

“Öncelikle tüm Beşiktaş camiasına, Türk futboluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Geçen sezonun çift kupalı hocası, Beşiktaş’ın özkaynak düzeninden yetişen bir hoca. 48 yaşında, önünde çok uzun bir hocalık dönemi olacak inşallah. Beşiktaş’ta olması bizim için keyif ve gurur kaynağı.”

“Yeni sözleşme süreci belki bir parça uzun sürmüş, sancılı olmuş olabilir ama açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki bu sürecin olumlu biteceğine dair hiçbir endişemiz olmadı. Biz yürekten inanıyorduk. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı. Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan takımlarda görülebiliyor. Beşiktaş gibi büyük camialarda bazen bu süreçlerin uzaması yanlış anlaşılmamalı.”

"Başka anlamlar yüklemek doğru olmaz"

“Buradan başka anlamlar çıkarmak, başka anlamlar yüklemek çok doğru olmaz. Biz göreve geldikten sonra hocamıza inandık, görev verdik ve Beşiktaş’ın başına getirdik. Hocamız da bu güvenin karşılığını verdi. Hak ettiği bir kontratı, anlaşmayı başkanımız kendisine sundu.”

“Süreç uzadığı için sosyal medyada oluşan yorumlar oldu. Başkanımız da, bizler de, yönetim kurulu üyelerimiz de en az Beşiktaş taraftarları kadar Sergen hocamızın kıymetini biliyorlar. Hocamızın da bize karşı sevgi ve saygısında hiçbir kusur olmamıştır. Bunu manipüle etmeye çalışanlara Beşiktaş taraftarı lütfen prim vermesin.”

"Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var"

“Bizim taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Bizlerin, hocamızın, takımımızın arkasında durması, gücünü hissettirmesi, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi konusunda çok önemli bir konu. Beşiktaş taraftarının sağduyusuna güveniyorum. Başkanımıza, hocamıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.”

“İnşallah çifte kupalı, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir takım kurarız. Bu süreçte durmadık. Transferlerle alakalı görüştüğümüz, paylaştığımız oyuncular var. İnşallah yarından itibaren çok daha hızlı şekilde bu konulara geleceğiz. Oyuncu havuzumuz var, hocamızın tavsiye edeceği oyuncular olacaktır. Konuşacağız.”

"Salih Uçan'la prensipte anlaştık"

“Hocamızla başladığımızda 1.5 sene anlaşmıştık. 1 yıllık anlaşma da hocamızın tercihi. Bizim için de uygun bir süreç. Seneye takıldığımız bir konu yok. Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’la gönül birlikteliği sözleşmelere sığacak gibi değil.”

“Salih Uçan’la prensip anlaşmasına vardık. Bir sıkıntı yok. Hocamız öncelikliydi. Herhangi bir problem yok. Görüştüğümüz, son aşamalara geldiğimiz birkaç oyuncu var. Hocamızın onayından sonra bu oyuncuları yavaş yavaş açıklarız.” (TRT SPOR)