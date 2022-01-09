Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Çaykur rizespor, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları

Bu sezon istediğimiz noktada değiliz ama çok Transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Biz zaten transferlerimiz yaptık; Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege var. Bu oyuncular ikinci yarı itibariyle daha fazla süre alacaklar

EN BÜYÜK TRANSFERLERİMİZ OLACAK

Devre arasında bu transferler bizi, belki katkı alamadığımız Alex gibi isimler ikinci yarıda bizim en büyük transferlerimiz olacak

KARAVELİ DEVAM EDİYOR

Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz. Önder Karaveli, Şenol Fidan gibi hocalar zaten bu projenin içinde olacaklar. (HÜRRİYET)