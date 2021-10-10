Emre Kocadağ'dan Kaan Ayhan açıklaması

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin bizzat açıkladığı Kaan Ayhan transferi için kulübü Sassuolo'ya teklifini yaptı. Emre Kocadağ konuyla ilgili açıklama yaptı.

GÜNDEM 10.10.2021 - 10:37 10.10.2021 - 10:40
Emre Kocadağ'dan Kaan Ayhan açıklaması

Beşiktaş ara transfer döneminde milli futbolcu Kaan Ayhan’ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması gurur verici

Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması gurur verici

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Kaan Ayhan konusunda kararlıyız. Sassuolo Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Teklifimizi sunduk. Devre arasında mutlaka bitirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Beşiktaş sezon başında da Kaan Ayhan ile ilgilenmiş ancak Sassuolo, satın alma opsiyonu ile kiralama formülünü reddetmişti. Siyah beyazlıların bu kez milli oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışacağı öğrenildi. (HÜRRİYET)

#kaan ayhan #Beşiktaş #Sassuolo
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