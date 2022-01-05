Transfer için konuşan Kocadağ, "Geniş bir kadromuz var. Eksik olan bölgemiz olduğunu düşünmüyorum. Teknik ekibimiz de düşünmüyor. Teknik ekibimizle oturup konuşuyoruz. Pozisyodn anlamında eksik kaldığımız bölge yok. Zaten bunun planlamasını sene başında yaparken devre arasında belki bir takviye düşünmüştük. Takviyeye ihtiyaç yok. Ama tabii ki transfer sezonu her zaman fırsatlar ve sürprizlerle oluşuyor. Fırsat transferi olursa onu gerçekleştiririz. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek oyuncularımız takibimizde. Teknik ekibin onay verdiği bölgelere takviye yaparız. Sene sonu için şimdiden bazı anlaşmalar yapılabilir. Devre arasındaki transfer için iştahlı ve arayan değiliz. Sezon sonu için fırsatları takip ediyoruz" dedi.

VIDA'YA TEKLİF VAR MI?

"Vida'ya teklif var mı?" sorusuna da yanıt veren Kocadağ, sözleşmesi bitecek oyuncular için de "15-16 oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu da bizim için bir anlamda avantaja dönüşebilir. Yönetime geldiğimizden bu yana oynamayan ve faydalanamadığımız oyuncular var. Vida, Beşiktaş'a fayda sağladığı zamanlar oldu. Henüz Vida'ya bir teklif yok. Sezon sonunda oturur konuşuruz. Bizim şartlarımız var ve bir noktada sene sonu itibariyle uygulayacağımiz projeye uygun olursa transfer yaparız."

BAZI OYUNCULARLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ

"Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Daha gençleşen, atletik yapılı bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer süreçleri sene sonunda daha da hareketlenecek" açıklamalarını yaptı.

Sezonun ikinci yarısı için de Emre Kocadağ, "Müzemize koyduğumuz 2 kupa var, bugün 3. kupayı da alma şansımız var. Zannedersem Beşiktaş tarihinde 3 kupa yok. İnşallah bize nasip olur. Beşiktaş, ilk yarıda açılan puan farkını kapatabilecek kadro kalitesine sahip. Bu farkı kapatmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. (TRTSPOR)