Geçen sezonun çifte kupalı ekibi Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışlarında kazandı ve kupaya uzandı. Karşılaşmaya 17 yaşındaki Emirhan İlkhan damga vurdu.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Hücuma ritim katan, tempolu oynayan ve tekniğini de gösteren 17 yaşındaki genç futbolcunun çıkışı onu yakından tanıyanlar için sürpriz değil.

Sezon başında UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı futbolla Almanlar'ın ilgisini çeken Emirhan, Dortmund'un scoutlarıyla takip ettirdiği bir isim.

Asıl mevki merkez orta saha olan Emirhan, Antalya'ya karşı mecburi olarak sağ kanatta görev alsa da performansıyla herkesin takdirini kazandı.

BENİ ÇAĞIRDIĞINDA ŞOK OLDUM!

Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ın YouTube hesabına konuşan Önder Karaveli, "Emirhan'a teşekkür ediyorum. İstemediği pozisyona rağmen sahaya girip iyi işler yaptı. Penaltılara gittiğinde de 'ben atabilirim hocam' dedi. Kendine güveni çok iyi. İlk 5'e yazamadık ama 6. olarak onu yazdık" ifadesini kullandı.

17 yaşındaki futbolcu ise duygularını şöyle anlattı: "Hocam beni çağırdığında çok heyecanlandım. Sağ kanada gireceksin dedi, şok oldum. 'Kenar mı?' diye sordum tekrar... Sonra 'mecbur' dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım." (SABAH)