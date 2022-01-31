Emirhan İlkhan kariyeri, gelecek hedefleri ve futbol kariyeri hakkındaki samimi açıklamaları ile dikkat çekti.

11 yaşımdan beri Beşiktaş’tayım

Futbol kariyerine Beşiktaş Futbol Okulu’nda başlayan İlkhan kariyerinin gelişimi hakkında şunları söyledi: "İlk hocalarım Türker Şarkıcı ve Sezer Şarkıcı idi. 11 yaşımda Beşiktaş Özkaynak için seçmelere katıldım ve seçildim. 11 yaşımdan beri Beşiktaş’tayım."

Abilerim bana çok destek oldu

Kariyerindeki en büyük destekçilerinden bahseden genç futbolcu abilerinin desteğinden şu sözler ile bahsetti: "Ailem bana her zaman çok destek oldu. Özellikle abilerim bana çok destek oldu. Hem maddi hem de manevi olarak. Antrenmanlara gidemediğim bir dönem olmuştu o zaman abim işten çıktıktan sonra beni antrenmana götürürdü. Abim çok destekçi oldu."

Hocanın beni seçmesini beklemiyordum

Katar Süper Kupa Finali’nde yaşadıklarını da anlatan İlkhan bu konuda şunları söyledi: "Hoca ilk önce Alex’i çağırınca ben de yavaşça kulübeye gelecektim. Sonra beni yanına çağırdı ben de koşarak yanına gittim. Hocanın beni seçmesini beklemiyordum. Bana kanat olarak oyuna gireceğimi söyledi. İlk önce çok şaşırdım ama sonra tamam dedim Beşiktaş sonuçta. İlk dakikalar topa ulaşamadım sanırım biraz heyecanlanmıştım. Ama Önder Hoca bana "Al topu kaybet." diye bağırınca bir özgüven patlaması oldu sanırım."

Çok fazla mesaj aldım

Emirhan İlkhan maçın ardından taraftarlar ve çevresinden gelen tepkiler hakkında "Maçtan sonra çok fazla mesaj aldım. Birçok kişi beni tebrik etti. Herkesin mesajına geri döndüm. Hepsi tebrik mesajıydı farklı bir anım yok." dedi.

Önder Hoca ile ilişkim çok iyi

Maçtan sonra üzerinde baskı hissetmediğini söyleyen İlkhan maç sonrasından bahsederken şu ifadeleri kullandı: "Maçtan sonra üzerimde bir baskı hissetmedim. Çok rahatım. Antrenmanlarda hep gülüyorum, mutluyum. Gülmeyi ve mutlu olmayı seviyorum. Kafam bu anlamda rahat. Ayrıca Önder Hoca ile ilişkim de çok iyi. Bana nazikçe neyi nasıl yapmam gerektiğini anlatıyor sağ olsun. Kendisine teşekkür ederim."

Hep Mario Gomez izledim

Geçmişteki ve şu andaki idollerinden bahseden İlkhan, küçükken oyun tarzını kendine benzettiği Fabregas’ı idol olarak gördüğünü anlattı ve konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Küçükken idolüm Fabregas idi ama stilim değiştikçe De Bruyne ve İniesta’ydı ama kendime daha yakın görmeye başladım. Ayrıca Mario Gomez’i de seviyorum. Oyunu çift yönlü oynamayı seviyorum. Git gel yapmayı seviyorum ayrıca içeri koşu atmayı da seviyorum. Bunu öğrenirken hep Mario Gomez izledim. Hatta zihinsel antrenman yaparken ve maçtan önce hep Mario gomez golleri izliyorum."

Maçı bitirebilirdim ama olmadı

Beşiktaş altyapısındaki iki golü de direkten dönen İlkhan o an neler hissettiği sorusunu şu sözlerle cevapladı: "İlk golüm direkten dönünce çok üzüldüm. İlk şutumdu ama direkten döndü. Sonrasında ise gol attım. O an ne yaptığımı da hatırlamıyorum sadece koştum. Hatta saha daha büyük olsa biraz daha koşardım. Malatyaspor maçında da top direkten döndü. Eğer o golü atabilseydim maçı bitirebilirdim ama olmadı."

Futbolu bırakmayı düşündüm

Son olarak genç futbol severlere tavsiyelerde bulunan İlkhan röportajını şu sözlerle sonlandırdı: "Çalışsınlar ve kendilerine doğru hedefler koysunlar. Hedefleri ne az ne de çok olsun. Ben 13 veya 14 yaşlarımdayken futbolu bırakmayı düşünmüştüm çünkü fazla oynama şansı bulamamıştım. Bu süreci kendi kendime yönettim. Kafamı sadece futbola yordum. Eğer başka bir şey düşünseydim futbolu bırakırdım çünkü fazla hedefim kalmamıştı. Kimsenin yüzü kara çıkmasın diye devam ettim." (AJANSSPOR)