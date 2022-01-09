Süper Lig’de Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Emirhan İlkhan, açıklamalarda bulundu.
"Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz.
Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak."
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ MAÇLARI
Emirhan İlkhan Çaykur Rizespor maçında ne yaptı?
Süre: 90 dakika
Topla buluşma: 48
Gol: 1
Şut: 2/4
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 9
Şut pası: 4
Orta: 2/7
Sahipsiz top kazanma: 5 (beIN SPORTS)