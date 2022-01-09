Süper Lig’de Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Emirhan İlkhan, açıklamalarda bulundu.

"Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. 

Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak."

Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve mevkisi ne? Emirhan İlkhan nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve mevkisi ne? Emirhan İlkhan nereli ve hangi takımlarda oynadı?

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ MAÇLARI

Emirhan İlkhan Çaykur Rizespor maçında ne yaptı?

Süre: 90 dakika
Topla buluşma: 48
Gol: 1
Şut: 2/4
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 9
Şut pası: 4
Orta: 2/7
Sahipsiz top kazanma: 5 (beIN SPORTS)