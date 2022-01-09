Süper Lig’de Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Emirhan İlkhan, açıklamalarda bulundu.

"Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz.

Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak."

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ MAÇLARI

Emirhan İlkhan Çaykur Rizespor maçında ne yaptı?

Süre: 90 dakika

Topla buluşma: 48

Gol: 1

Şut: 2/4

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 9

Şut pası: 4

Orta: 2/7

Sahipsiz top kazanma: 5 (beIN SPORTS)