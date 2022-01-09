Borussia Dortmund'un takibinde olduğu iddia edilen genç yetenek Emirhan'ın kariyeri de başta Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve mevkisi ne? Emirhan İlkhan nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Beşiktaş altyapısının yeni umudu Emirhan İlkhan oldu. İlk profesyonel deneyimini Süper Kupa’da yaşayan 17 yaşındaki oyuncu, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Antalyaspor maçının 80. dakikasında Kenan Karaman’ın yerine oyuna dahil olan Emirhan, sağ kanatta takımının hücumlarını hareketlendiren isimlerden biri oldu. Önder Karaveli'nin övgüyle bahsettiği Emirhan'ın Alman devi Borussia Dortmund'un takibinde olduğu iddia ediliyor. Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve kariyeri başta Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu olan Emirhan ile ilgili detaylar haberimizde.

Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve mevkisi ne? Emirhan İlkhan nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Emirhan İlhan, 1 Haziran 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başlayan Emirhan, 2014'te Beşiktaş altyapı hocalarının dikkatini ve Siyah Beyazlı ekibe transfer oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan'ın asıl mevkisi merkez orta saha. 17 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'a karşı mecburi olarak sağ kanatta görev alsa da performansıyla herkesin takdirini kazandı.

İlk profesyonel deneyimini Antalyaspor maçında yaşayan Emirhan, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

U16 ve U18 Milli Takımı formaları giyen Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ocak 2021'de Beşiktaş'ta profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayı, ''8 yaşımda seçmeler için tesislere adım attığımdaki heyecanımı tarif edemem. Bugün de aynı heyecanla futbol hayatımın en önemli adımını atıyorum. Artık Beşiktaşımızın profesyonel futbolcusuyum. Bu forma için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş hayattır, hayatta Beşiktaş'' ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı futbolla Almanlar'ın ilgisini çeken Emirhan, Dortmund'un scoutlarıyla takip ettirdiği bir isim. Güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan Emirhan, 1.75 boyunda. (FANATİK)