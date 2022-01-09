Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılarda maça ilk 11 başlayan Emirhan İlkhan, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk isabetli şutunda ilk Süper Lig golünü kaydeden genç futbolcu lig tarihine geçti.

Opta'nın verilerine göre, Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.

SÜPER LİG'DE GOL ATAN EN GENÇ 5 FUTBOLCU

5. Gürhan Gürsoy 16 yıl 06 Ay 17 gün (Adanaspor)

4. Serkan Bakan: 16 Yıl, 5 Ay, 1 Gün (Gaziantepspor)

3. Batuhan Karadeniz: 16 Yıl, 4 Ay, 1 Gün (Beşiktaş)

2. Enes Ünal: 16 Yıl, 3 Ay, 15 Gün (Bursaspor)

1. Emre Demir: 15 Yıl, 9 Ay, 25 Gün (Kayserispor)

*Transfermarkt

Emirhan İlkhan kimdir?

Emirhan İlhan, 1 Haziran 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. 2013'te Florya 1923 Spor'da futbola başlayan Emirhan, 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Orta sahada görev yapan 17 yaşındaki oyuncu, zaman zaman sağ kanatta görev aldı.

U16 ve U18 Milli Takımı formaları da giyen Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (NTVSPOR)