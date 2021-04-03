Efecan'dan Sergen Yalçın yorumu ''Yeri farklı''

Efecan Karaca son yıllarda birlikte çalıştığı Sergen Yalçın, Erol Bulut ve bu sezon Çağdaş Atanı yorumladı...

Efecan'ın açıklamaları şöyle:

Bir kere hepsi çok önemli teknik adamlar. Ancak benim A Milli Takım’a yükseldiğim dönemde Sergen Yalçın hocamızdı ve elbette yeri biraz farklı o açıdan. Ancak hepsinden farklı şeyler öğrendim. 3 hocamızın da bana büyük katkısı oldu. Mesela Sergen hoca özgüven ve taktik demek. Oyuncusunu sahada maksimumu yapabileceğine inandırıyor. İletişim becerisi müthiş.

Erol hoca deyince ilk olarak oyun disiplini aklıma geliyor. Alman kökenli olması nedeniyle disiplini ön plandadır ve maç önü hazırlığını hep iyi yapar. Çağdaş hoca ise pas oyunu konusunda 1 numara. Hücum futbolu, pas oyunu Çağdaş Atan demektir. Zaten tüm bu hocalarımın geldiği nokta ortada.

Çağdaş hocam da çok daha üst seviyelerde teknik adamlık yapar bana kalırsa. Bu donanımı var çünkü. (FANATİK)