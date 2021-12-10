Yeni çalıştırıcı için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak Borussia Dortmund'un teknik sorumlusu olan ve Bilic döneminde Siyah-Beyazlılar'da yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic'le görüştü ancak olumsuz yanıt aldı.

Beşiktaş, bu gelişmenin ardından rotasını Alman teknik adam Daniel Farke'ye çevirdi.

BEŞİKTAŞ'IN DANIEL FARKE'YE TEKLİFİ: 2 MİLYON EURO VE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Son olarak Premier Lig'de Norwich City'i çalıştıran 45 yaşındaki isimle kurulan temaslar olumlu bir şekilde başladı.

Beşiktaş, Farke'ye ekibi de dahil olmak üzere en üst limit olarak toplam 2 milyon Euro ücret ve 1.5 yıllık sözleşme önerdi.

Mukavelede süreyle ilgili opsiyon da olduğu öğrenildi. Görüşmeler gelecek planlaması ve takım bütçeleri üzerinden yürütülmeye devam ediyor.

NORWICH CITY'İ HEM ÇIKARDI HEM DÜŞÜRDÜ

Daniel Farke, prensiplerinden ve hücum futbolundan taviz vermeyen yapısıyla biliniyor. Alman hoca, 2018-19'da Premier Lig'e çıkardığı Norwich Ctiy ile 2019-20'de tekrar Championship'e düştü.

Ancak 2020- 21'te bir kez daha Premier Lig'e dönüş yaptı. Norwich City'nin bu sezon aldığı 2. galibiyet sonrası görevine son verildi.

Farke'nin Norwich'te inişli çıkışlı bir çizgi izlemesinin nedeni olarak İngiliz ekibinin düşük bütçesi gösteriliyor.

Gençlere verdiği önemle de bilinen Alman çalıştırıcı, Max Aarons ve James Maddison gibi isimleri futbola kazandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN DİĞER HOCA ADAYLARI JESSE MARSCH, ABEL FERREIRA VE HANNES WOLF

Beşiktaş, teknik adamda yabancılar üzerine yoğunlaştı. Farke ile birlikte Leipzig'den ayrılan Jesse Marsch ve Palmeiras'ı çalıştıran Abel Ferreira da yer alıyor.

Ayrıca genç ve başarıya aç yabancı hoca adayı olarak da Almanya U19 Milli Takımı'nda görev alan Hannes Wolf'un adı da listede. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ile herhangi bir temas kurulmadı. (SABAH)