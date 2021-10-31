EDHO'cular yasta! EDHO bitti mi? EDHO neden bitti? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyordu. Geçtiğimiz salı yeni bölümün yayınlanacağına dair fragman gelmiş ve diziseverler salı gününü iple çekmişti. Fakat EDHO dizisi gününde yayınlanmış dizi hayranları bunun sebebini merak etmişti.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tüm sevenlerini üzen açıklama Oktay Kaynarca'dan geldi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanmayacak mı sorusu yanıt buldu.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziseverlerin deyimiyle EDHO yayın hayatını sona erdirdi. Dizi hayranlarını üzen o haberi Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından duyurdu.

EDHO bitti mi, EDHO neden yayınlanmıyor?

Oktay Kaynarca'nın sevilen dizi EDHO hakkında yaptığı duyuru neticesinde EDHO yeni bölümlerin ekranlara gelmeyeği yönünde.

EDHO neden bitti?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin neden bittiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Dizide anlaşmazlıkların yaşandığı düşünülmekte.

İşte, EDHO neden yok, EDHO bitti mi sorularına yanıt olacak Oktay Kaynarca'nın duyurusu;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…" sözleriyle dizi hakkında yapılan yorumlara son noktayı koydu.