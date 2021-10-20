EDHO yeni sezon bomba fragman! Eşkiya İlyas Çakırbeyli öldümü? Ozan Akbaba diziden ayrıldı mı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi yeni fragmanı ile uzun bekleyişe son vermiş oldu. Bir çok yeni yüzü kadrosuna dahil eden dizinin kadrosu oldukça güçlendi. EDHO yeni fragmanda ayrıca İlyas'ın öldüğü görülüyor. Dizinin hayranları İlyas öldü mü sorusunu araştırmaya başladı.

EDHO yeni sezona hızlı gibi giriş yapacak. Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi yeni fragmanı ile gündeme bomba gibi düştü. Bir çok usta oyuncuyu kadrosuna dahil eden dizide ilginç gelişmeler yaşanıyor. Temponun hiç düşmediği EDHO dizisi diziseverleri oldukça meraklandırdı.

EDHO İlyas öldü mü?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin kemik kadrosunda yer alan usta oyuncu İlyas EDHO yeni fragmanda kurşunların hedefi oluyor. Hızır ağlayarak İlyas'ın öldüğünü dile getiriyor. Dizinin sevilen isimlerinden olan İlyas bu sezon diziden ayrılıyor mu sorusu merakla araştırılıyor. Usta oyuncunun farklı projelerde yer alacağı söylenmekte. EDHO İlyas'ın diziden ayrıldığına dair kesin bir bilgi şimdilik yok. Gelişmeler oldukça haber içeriğimiz de ona göre güncellenecektir.

Ozan Akbaba (EDHO) diziden ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Ozan Akbaba yapımdan ayrılacağına dair çıkan dedikodular hakkında “Çıkan her habere itibar etmeyin" sözleriyle, cevap vermişti.

EDHO ne zaman başlıyor?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezona 26 Ekim salı günü merhaba diyecek.