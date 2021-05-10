EDHO yeni bölüm fragmanında bomba sahneler! EDHO İlyas kimi vurdu? Masada vurulan kişi kim?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakle beklenen fragmanı yayına verildi. Yayınlanan EDHO yeni bölüm fragmanında öyle sahneler varki, dizi takipçileri yeni bölümü iple çekiyor.

İlyas masada birisini vuruyor, kim olduğu gösterilmiyor. Haşmet Façalı ile İlyas Çakırbeyli'nin arası hala açık. İlyas, Pınar'a akşam baş başa yemek teklifinde bulunuyor. Ömür, İlyas'a "Boşanalım" diyor ve İlyas "Eşyalarını al ve git" cevabını veriyor. Düşmanların hedefinde İlyas Çakırbeyli var. İlyas "İlk toplantıda kafasına sıkılmasını oylayacağım" şeklinde birisi hakkında konuşuyor. Haşmet Façalı "Birisi beni oylayacak öyle mi" diyor ve silah patlıyor. İlyas birisine sıkıyor! Peki İlyas'ın ateş ettiği kişi kim?

EDHO 194. Bölüm Fragmanı! İlyas Kimi Vurdu? Haşmet Façalı Mı?

İlyas Çakırbeyli, Pınar ve Ömür üçgeni bermuda çeytan üçgenine dönüştü. EDHO'da fırtınalı sahneler izleyiciyi bekliyor. İlyas namlunun ucunda! Peki masada İlyas kimi vuruyor?

Yayınlanan fragmandan ve gelen duyumlar göz önüne alındığında; İlyas'ın vurduğu kişi Haşmet Façalı değil. İlyas muhtemelen İdris'i vuruyor. İdris, Tipi'nin ölümünden sorumlu olan Sezai'yi kefilim diyerek aralarına sokmuştu. Büyük ihtimalle bu nedenden dolayı İdris'in infaz kararı çıkıyor ve msada vuruluyor. Ancak EDHO senaristleri ters köşe yapmayı seviyor. Salı akşamı büyük bir sürprizle karşılaşma ihtimalimiz de var.