EDHO Rıdvan kimdir, gerçek adı nedir? EDHO Rıdvan karakterini kim oynuyor, kaç yaşında?

EDHO takipçilerinin, ekran başında tepki gösterdiği düşmanlara, bir yenisi eklendi. Tuncay'ın işini bitiren Hızır, Yavuz'un itiraflarıyla gelen hain listesini baş gündem yaptı. Bu listede aslen Sırp olarak gözüken, Türkiye'de Rıdvan adıyla gizli işler çeviren, Rado'yu hedefine aldı. Peki EDHO Rıdvan kim, Rıdvan karakterini kim ynuyor, gerçek adı ne?

Tuncay'ın işinin bitirildiği bölümlerde adı geçen Rıdvan, Hızır, İlyas ve Çetin'in kaçırılıp işkence gördüğü mezbahanenin sahibi olarak dikkatleri çekti. Hızır, gerçek adının Rado olduğunu ve Bosna Hersek'te yaşanan zulümde paylarının olduğunu, aslen Sırp oldukları bilgisini verdi.

Geçen bölümde ise Hızır masa üyeleri ile birlikte Rıdvan'ın mekanına giderek ona mühlet verdi. "Ya gelir biat edersin yada ölürsün."

EDHO Rıdvan Kim? EDHO Rıdvan'ı Kim Oynuyor?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterini Ali İpin oynuyor. İşte deneyimli oyuncu Ali İpin ile ilgili bilgiler.

EDHO Rıdvan, Ali İpin Kimdir?

21 Aralık 1955 Ankara doğumlu Ali İpin'in tam adı Ali Ragıp İpin’dir. Ortaöğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra mimarlık eğitimi için İngiltere'ye, Londra’ya gitti. Maddi sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakarak 1 sene sonra döndü.

1978'de Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu ve ardından devlet tiyatrolarında sahneye çıkmaya başladı. 29 yıl Ankara’da çalıştıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı.

EDHO Rıdvan (Rado), Ali İpin Kaç Yaşında?

1955 doğumlu olan deneyimli oyuncu Ali İpin 66 yaşındadır.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2017 – 2018 - Cennet'in Gözyaşları (TV Dizisi, Rıza Soyer)

2016 – Hanım Köylü (Fikri Sabit) (TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Kürşat Büyükşahin) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Yusuf) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün (Dimitri) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Doktor) (Sinema Filmi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Kaymakam) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Emekli Polis Müfettişi) (Sinema Filmi)

2010 – İhanet (Ercüment) (TV Dizisi)

2010 – Umut Yolcuları (Vural Müdür) (TV Dizisi)

2010 – Aşk Bir Hayal (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (Çetin) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (3. Sezon-TV Dizisi)

2008 – Baba Ocağı (Yusuf) (TV Dizisi)

2008 – Anında Görüntü Show (TV Dizisi)

2007 – Münferit (Şef) (Sinema Filmi)

2007 – Fırtınalı Aşk (Ekrem Tekinsoy) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Söğütlü Hacer Ana (TV Filmi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Hulusi) (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Cahit Hakman) (TV Dizisi)

2006 – Sırça Köşk (Üstün Sözeri) (TV Dizisi)

2006 – Yaprak Dökümü (Fahrettin) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Soner Karaali) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Adnan) (TV Dizisi)

2005 – Ömer Seyfettin: And ve Kaşağı (Dadaruh) (TV Filmi)

2005 – The Net 2.0 (Sinema Filmi)

2005 – Kurtlar Vadisi (Kirve) (TV Dizisi)

2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de (Emniyet Genel Müdürü) (Sinema Filmi)

2004 – Müjgan Bey (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Hilmi) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (TV Dizisi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (TV Dizisi)

2003 – Kasabanın İncisi (Nihat) (TV Dizisi)

2003 – Serseri Aşıklar (TV Dizisi)

2003 – Sevdim Seni Bir Kere (Cengiz Bey) (TV Dizisi)

2003 – Baba (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (TV Dizisi)

2002 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2002 – Ben Bir İnsan (Sinema Filmi)

2001 – Saksıdaki Ağaç (Kahveci) (TV Dizisi)

2001 – Nasıl Evde Kaldım (Cemil) (TV Dizisi)

2000 – Samyeli (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2012 – Yağmur Durduğunda: Andrew Bovell – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 – Lozan (oyun) : Memet Baydur – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 – Ne Dersiniz Azizim : Aziz Nesin – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran – Ankara Devlet Tiyatrosu

2001 – Vahşi Batı : Sam Shepard – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Tahta Çanaklar : Edmund Morris – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Romulus Büyük Romulus : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – Tütüncü Dükkanı : José Luis Alonso de Santos – Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 – Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Ana (oyun) : Karel Çapek – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Ne Güzel Bir Gün : Micnel De Gehllderode – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – İyi : Cecil Philip Taylor – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Çocuğum : Margeret Mayo – Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 – Bir Kadın Bir Erkek Vardı : Ferdi Merter – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Woyzeck : Georg Büchner – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Galilei’nin Yaşamı : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Yunus Diye Göründüm : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Beyaz Geceler : Fyodor Dostoyevski – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Ebedi Koca : Fyodor Dostoyevski Victor Haïm – Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 – Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn – Ankara Devlet Tiyatrosu –

1985 – Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter – Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 – Hırçın kız : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Mine (oyun) : Necati Cumalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Altın Göl : Ernest Thompson – Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 – Yine Başladılar Şarkılarına : Max Firsch – Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 – Üç Kız Kardeş : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1982

1980 – O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise : Ray Bradbury – Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 – Tartuffe : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 – V.Frank : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 – Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 – Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner – Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları

2005 – Harputta Bir Amerikalı : Cevat Fehmi Başkut – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 – Bir Kuşluk Vakti : Raşit Çelikezer – Ankara Devlet Tiyatrosu