EDHO Peker karakteri kim? Sedat Peker'in bahsettiği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Peker kimdir?

Sedat Peker, Türkiye'de kendisi ile ilgili oluşan gündeme, videolarla cevap veriyor. Sedat Peker, son videosunda Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili bir sahneden bahsetti.

Geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Peker'in Beykoz'daki villasında da polis ekipleri arama yapmıştı.

Sedat Peker yurtdışından bu operasyonlarla ilgili bazı videolar yayınlıyor. Son videosunda Atv'de Salı akşamları yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kendisine gönderme yapıldığını ifade etti.

Sedat Peker'in Bahsettiği O Sahne 'Şöför Peker Sahnesi' Ne?

Sedat Peker'in bahsettiği sahnede İshak, Yaman Korkmaz'ın evine geliyor. Ortak düşmana karşı işbirliği anlaşması yapmak isterken şöyle bir diyalog geçiyor. Sahnede 'Şoför Peker' karakteri için "İyi tetikçidir ama çok konuşuyor." şeklinde bir ifade geçiyor. (Videosu haberimizde)

Sedat Peker yayınlandığı videoda; ''Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur.'" diye konuştu." şeklinde konuştu.

Sedat Peker konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü "Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.