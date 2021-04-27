EDHO hayranları endişeli! EDHO Ömür diziden ayrılıyor mu? Ceren Benderlioğlu EDHO'dan ayrılıyor mu?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin müdavimleri, Ömür Façalı karakterini sevdi. Façalılar ile Çakırbeyliler arasındaki, amansız husumeti bitiren kadın diyebiliriz Ömür Façalı'ya...

Bizler erkeğin, kadını evliliğe ikna etme çabalarına alışığız. Fakat Ömür Façalı, olağanın aksi bir tutumla İlyas Çakırbeyli'yi evliliğe götürdü ve Çakırbeyli ailesine, gelin olarak katıldı. Façalılar ile Çakırbeyliler arasındaki dostluğunda, tohumunu atmış oldu.

EDHO Ömür (Ceren Benderlioğlu) Diziden Ayrılıyor Mu?

EDHO hayranları son bölümlerde, Ömür'ün hikayeden çıkacağı endişesine kapıldı. Bunun nedeni Ömür'ün İlyas'ı bu işleri bırakması ve sıradan tehlikesiz bir hayat istemesi, buna karşılık İlyas'ın "Gidere gider" havasıyla Ömür'den uzaklaşması. Ömür'ün boşanmayla ilgili İlyas'ı tehdit etmesi. Bu durum acaba Ömür bir şekilde EDHO hikayesinden çıkarılacak mı düşüncesini doğurdu.

Ancak Ceren Benderlioğlu'nun Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılması şu anda söz konusu değil. Onu ilerleyen bölümlerde Çakırbeyli ailesinin içinde daha güçlü bir kadın olarak göreceğiz.