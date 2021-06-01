EDHO (Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz) Savaş kim? EDHO Savaş karakteri gerçek adı ne, kaç yaşında?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fırtınalar durulmuyor. Her düşman peşinden başka birisini adeta çağırıyor. Hızır, Rıdvan'la girdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başladı. Önce eski dostu Tipi'yi kaybeden Hızır Çakırbeyli, yeni gelini Didem'i düğün günü kaybetmiş, peşinden hem dünürü hem dostu Haşmet'i toprağa vermişti. Son olarakta Façalılardan Hakan bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Hızır ve masa üyeleri bu kayıplara karşı teker teker can alırken, Rıdvan bir destek kuvveti daha yanına alıyor. EDHO'ya Savaş karakteri dahil oluyor. Şimdiye kadarkilerin hepsinden daha güçlü bir düşman olarak lanse edilen Savaş dengeleri nasıl değiştirecek?

Peki EDHO Savaş kim? Eşkiya'ya yeni düşman olarak hikayeye giriş yapan Savaş'ı kim oynuyor, gerçek adı, yaşı ne? İşte ayrıntılar...

EDHO (Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz) Savaş Kim, Gerçek Adı Ne?

Eşkiya Savaş karakterini Hakkı Ergök oynuyor. EDHO Savaş'ı oynayan Hakkı Ergök ile ilgili bilgiler şu şekilde...

EDHO Savaş, Hakkı Ergök Kimdir, Kaç Yaşında?

18 Ağustos 1960, Kastamonu, Daday doğumlu olan Ergök, 51 yaşındadır.

1981'de Ankara Devlet Konservatuarı'nı kazanan Hakkı Ergök, öğrenciliği boyunca Ziraat Bankası ve Halk Bankası çocuk ve gençlik tiyatrolarında çalışmıştır.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Adı Zehra (TV Dizisi, 2018, Nadir Yaman)

Bu Sayılmaz (Peder Bey, TV Dizisi, 2017)

Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi, 2017)

Yüksek Sosyete (Metin, TV Dizisi, 2016)

Her Şey Aşktan (Burak's father, Sinema Filmi, 2016)

Terkedilmiş (Doktor, Sinema Filmi, 2015)

Labirent: Alev Deneyleri (Aidan Gillen Seslendirmesi, Sinema Filmi, 2015)

Günebakan (TV Dizisi, 2015)

Diğer Yarım (Sedat, TV Dizisi, 2014)

Bulutların Ötesi (Cüneyt Karaca, TV Dizisi, 2012)

Thor (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2011)

Mazi Kalbimde Yaradır (TV Dizisi, 2011)

İnanılmaz Örümcek Adam (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)

Son Hava Bükücü (Cliff Curtis Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)

Samanyolu (Ali, TV Dizisi, 2010)

Robin Hood (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2010)

Küçük Sırlar 2 Sezon (TV Dizisi, Emre, 2010-2011)

G.I. Joe: Kobra'nın Yükselişi (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2009)

Mahşer (TV Dizisi, 2007)

Geniş Zamanlar (Erol, TV Dizisi, 2007)

Arı Filmi (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2007)

Annem 2 Sezon (TV Dizisi, Uğur Kırdar, 2007-2008)

Altın Pusula (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2007)

Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2006)

Robotlar (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2005)

Yarından Sonra (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2004)

Haziran Gecesi (Semih Saltık, TV Dizisi, 2004)

Cennet Mahallesi (Gazinocu, TV Dizisi, 2004)

Peter Pan (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2003)

Kurtlar Vadisi 1. Sezon (TV Dizisi, Savcı, 2003)

Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2002)

Harry Potter ve Sırlar Odası (Gilderoy Lochart Seslendirme, Sinema Filmi, 2002)

Azap Yolu (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 2002)

Tatlı Hayat (Deniz, TV Dizisi, 2001)

Üzgünüm Leyla (TV Dizisi, 2000)

Yaralı Kurt (Polis, Sinema Filmi, 2000)

Artık Sevmeyeceğim (TV Filmi, 2000)

Kuzgun (TV Dizisi, 1999)

Ayşecik (Kemal, TV Dizisi, 1999)

Akşam Güneşi (Neyir, TV Dizisi, 1999)

Kirli Yarış (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 1998)

Hesabım Bitmedi (Hakan Taşıyan Seslendirmesi, TV Dizisi, 1998)

Babamın Günahı (TV Filmi, 1998)

Eltiler (İlhan, TV Dizisi, 1997)

Çılgın MarslılarÇılgın Marslılar (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 1996)

Kara Melek 4 Sezon (TV Dizisi, Ayhan, 1996-1999)

Çiçek Taksi (İş Adamı Arda Erdemoğlu, TV Dizisi, 1995)

The Little Mermaid (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 1989)

Tehlikeli Kokteyl (Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 1988)

Yalnız Efe (TV Dizisi, 1987)

Polis Akademisi (Andrew Rubin Türkçe Seslendirme, Sinema Filmi, 1984)

Kuruntu Ailesi (TV Dizisi, 1983)

EDHO Yeni Bölümde Neler Olacak?

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.