E-Devlet'ten vatandaşlara yeni hizmet! Günde bir kez o raporu alabileceksiniz!

E-Devlet kapısı üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Her geçen gün artan e-hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar artık kolayca sadece birkaç tıklamayla o raporlara ulaşabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından E-Devlet üzerinden devreye sokulan bu uygulamayla, vatandaşlar "Kredi Limit-Borç Bilgileri ile Çek Raporu" hizmetinden kolayca faydalanacak.

Kredi limit ve borç bilgileri sorgulaması ve çek raporu alınması işlemi tamamen ücretsiz olarak, vatandaşlara sunuldu.

Kredi Limit-Borç Bilgileri ile çek raporu günde en fazla 1, ayda en fazla 4 ve yılda 24 defa ücretsiz olarak alınabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; İçeriği zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan Rapor içeriğine yeni bilgiler eklenmiştir. Aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgileri yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Kredi limit ve borç bilgileri,

çek ve senet bilgileri,

bireysel kredi başvuru bilgileri,

kamu ihale yasaklılık bilgileri,

T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma kararı bilgileriyle,

gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.