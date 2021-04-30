E-Başvuru seyahat izin belgesi nasıl alınır? 2021 Seyahat izin belgesi nerelerden alınabilir?

Tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05'e kadar devam edecek. Zorunlu hallerde, seyahat izin belgesi alınması şartı ile, şehirlerarası yolculuklara müsade edilecek.

Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?

Özel Araçla Seyahat Yasağı Var Mı?

Tam kapanmada özel araç ve uçak, otobüs, tren ile seyahat izne tabii olacak. Özel aracıyla, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenlerinde, Seyahat İzin Belgesi alması gerekiyor.

E-Devlet Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Seyahat izin belgesi almak için kullanabileceğiniz kanallar şunlar.

- Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı

- E-Devlet

E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alabilmek için, öncelikle Turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapmalısınız.

Sisteme giriş yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı hizmetlerini açacaksınız. Bu bölümde E-Başvuru kısmını göreceksiniz.

E-Başvuru seçenekleri arasında Seyahat İzin İşlemleri'ni seçmeniz gerekiyor. Son bölümde ise karşınıza doldurmanız gereken form gelecek.

Formu doldurarak kaydederek başvurunuzu tamamlıyorsunuz.