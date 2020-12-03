Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

FUTBOL 03.12.2020 - 10:25 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrıldığını açıkladı.

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür eden Tosic'in ismi bu yaz transfer sezonunda Beşiktaş ile anılmıştı.

Tosic'in açıklamasında "Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Hürriyet

#Beşiktaş #Tosic #Çin
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