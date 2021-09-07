Dünyada 2021'in kralı Larin

Beşiktaş’ta geçen sezon takımın en skorer ismi olan ve kazanılan 2 kupada büyük katkısı bulunan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’nda da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Dünya Kupası elemelerinde ABD ile karşı karşıya gelinen maçta ilk 11’de sahaya çıkan Larin 55. dakikada geri düşen Kanada’nın 62. dakikada beraberlik golünü ağlara gönderen isim oldu.

26 yaşındaki yetenekli oyuncu, 4 gün önce 1-1 biten Honduras maçında da takımın tek golünü atan futbolcuydu.

Milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Larin, CONCACAF elemelerinde çıktığı son 8 karşılaşmada 9 gol atarak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu.

Dünya Kupası elemelerindeki 8 maçta 9 golü bulunan Larin, 2021’de milli takım formasıyla 10 maçta toplamda 12 kez ağları havalandırarak dünya yıldızları ile arasındaki farkı biraz daha açtı.

Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku 10 golle 2. sırada yer alırken, Polonyalı Robert Lewandowski ve Portekizli Cristiano Ronaldo ise 9’ar golle 3. sırayı paylaşıyor.

(HÜRRİYET)