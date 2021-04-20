Dübeys bin Sadaka tarihi bilgileri! Mavera Dübeys rolünü kim oynuyor?

TRT'nin Ramazan ayı dizisi Mavera çok sevildi. Müzikleri, hikayesi, oyuncuları ile sevilen ilgiyle takip edilen bu dizi tarihten şahsiyetleri de tanımamıza, bilmemize vesile oluyor. Hace Ahmed Yesevi'nin yanındaki alperenlerle Bağdat civarında yaşadıklarını aktaran Mavera dizisinde yer alan Dubeys bin Sadaka da ilgi çeken, merak edilen bir karakter. Peki tarihte Dübeys bin Sadaka kimdir? Mevara Dübeys rolünü kim oynuyor?

Mavera dizisinden Dübeys rolünü Evren Erle oynuyor. Gerek Dübeys karakteri gerekse rolü hayata geçiren Evren Erler ile ilgili bilgiler şu şekildedir...

Dübeys Rolünü Oynayan Evren Erler Kimdir?

1976 yılında Kars ilimizde dünyaya gelen Evren Erler Ankara Üniversitesi İktisat Maliye Bölümü'nü okudu. 1986'da Shem' de oyunculuğa başlayan Evren Erler, 2008 yılına kadar burada oyunculuk, eğitmenlik ve yönetmenlik yaptı. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödüllerini kazandı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Kocabaş karakteri ile beğeni alan Evren Erler, Savaşçı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Zümrüdüanka gibi dizilerde rol aldı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Güvercin, Kırık Kalpler Bankası sinema filmlerinde de oynamıştır.

Tarihte Dübeys bin Sadaka Kimdir?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'den geçen bilgiler şu şekilde;

Dübeys Ne Zaman Dünyaya Gelmiş, Ne Zaman Yaşamış?

463/ 1071’de doğan Dübeys b. Sadaka, Selçuklular tarafından öldürülen eski Hille emîri Sadaka b. Mezyed’in oğlu idi. Hille, Kûfe ve Bağdat arasında Benû Mezyed emîrliğinin yaşadığı büyükçe bir köy idi. Ailesinin, Benî Esed veya Benî Hafâce kabilesinden olduğu söylense de, Dübeys ve ailesi Mezyedîler’den idi.

Haçlılar’ın Yakındoğu’ya geldikleri yıllarda (1098-99), Abbasî ve Fatımî yöneticileri yanında, kudretli Büyük Selçuklu Sultanları ve onların Suriye’deki kolu hüküm sürüyordu. Buna rağmen Haçlılar, Kudüs dâhil önemli bölgeleri ele geçirip, bölgede tutunmayı başarabilmişlerdi. Bunun nedeni ise, Müslümanlar arasında kıskançlık ve saltanat mücadelelerinden kaynaklanan bölünmüşlük idi. Onların bu mücadelelerinde kendilerine zaman zaman Haçlılardan ve bölgedeki diğer unsurlardan aldıkları yardımlar da etkili oluyordu. Buna en önemli örneklerden biri de Dübeys b. Sadaka’nın Haçlılarla yaptıkları kirli ittifaklardır. Hille’de bir bedevî şeyhi olan Dübeys, Haçlılar ve Müslümanlar arasında gidip gelen kişiliği ve babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Abbasî Halifeliğine düşmanlığı ile bu dönemde önemli rol oynamış bir şahsiyettir. Dübeys, Selçukluların Abbasî halifesi ile olan ilişkileri ve onların Musul politikaları için de önemli bir kişiliktir.