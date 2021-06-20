Douglas'tan Beşiktaş yönetimine sürpriz teklif

Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Douglas, Beşiktaş yönetimine sürpriz bir haber gönderdi. 

FUTBOL 20.06.2021 - 12:58 20.06.2021 - 13:02 Kartal Bakışı
Douglas'tan Beşiktaş yönetimine sürpriz teklif

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Siyah beyazlıların Temmuz 2019’da kadrosuna attığı Barcelonalı eski futbolcu Douglas Pereira dos Santos da bunlardan biri. Sözleşmesi Haziran 2022’de bitecek olan ve yıllık 800 bin Euro garanti para alan Brezilyalı sağ bek menajeri aracılığı ile kulübe haber yolladığı belirtildi.

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Douglas’ın “Beşiktaş’ta geçen sezon oynamadım. Çok hırslandım. Eğer yönetim ve teknik ekip beni takıma kabul ederse başarılı bir sezon geçireceğime inanıyorum” dediği ifade edildi.

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın ise menajere, “Douglas çok iyi, kaliteli futbolcu fakat Sergen Yalçın’ın sistemine uymadığı için kadro dışı bırakıldı. Futbol kalitesinden şüphemiz yok. İyi takımlarda yer bulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda kiralık ya da satılık olarak gidebilir” diyerek bu teklife sıcak bakmadıklarını iletti. (HÜRRİYET)

#Sergen Yalçın #Douglas #Beşiktaş
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