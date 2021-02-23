Dorukhan’a verilen sürenin sonuna gelindi

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düşünmesi için Dorukhan’a verdiği sürenin sonuna gelindi. Yönetime olumlu dönüş yapmayan genç oyuncunun gözden çıkarılmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Dorukhan’ın boşluğunu gelecek sezon Kartal Kayra Yılmaz’la doldurmayı planladığı belirlendi

Sezon sonu gelmeden iç transferde Dorukhan Toköz ile yeniden anlaşmak isteyen ancak uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen yeni sözleşme konusunda somut adım atamayan Beşiktaş Yönetimi’nin bu oyuncudan tüm umudunu kestiği belirlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin düşünmesi için Dorukhan’a verdiği süre dolarken, yöneticilerin de artık 24 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacakmış gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Orta sahada geniş bir rotasyona sahip olan ve bu nedenle ara transferde Kartal Kayra Yılmaz’ı kiralık olarak Ümraniyespor’a gönderen siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki oyuncuyu, Dorukhan’ın yerine düşündüğü aktarıldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, “Çok yetenekli bir oyuncu. Burada yedek oturacağına kiralık giderek düzenli oynaması çok daha doğru olur” sözlerinin ardından Kartal’ı kiralayan yönetim, genç oyuncunun Ümraniyespor’daki performansını yakından takip ediyor. Kartal Kayra galip geldikleri son 3 maçta ilk 11’de sahaya çıkarken başarılı performansıyla alkış topladı. (MİLLİYET)